Grund zur Freude für Frp Advisory Plc-Anleger!

Die technische Analyse der Frp Advisory-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 117,91 GBP liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 136,5 GBP, was einem Unterschied von +15,77 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 124,48 GBP liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einem Unterschied von +9,66 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Frp Advisory-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen auf sozialen Medien in den letzten Wochen vermehrt positive Meinungen und Themen rund um die Frp Advisory. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 "Gut"-Bewertung und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen für die Frp Advisory-Aktie abgegeben, was zu einem durchschnittlichen Kursziel von 175 GBP führt. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von 28,21 Prozent und einer "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Frp Advisory liegt bei 92,31, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 30 und wird daher als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.