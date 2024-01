Grund zur Freude für Fielmann-Anleger!

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben Fielmann auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Fielmann in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Es stehen fünf konkret berechnete Signale zur Verfügung, aus denen sich eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale ergibt. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass Fielmann hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt an, dass Fielmann weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Fielmann-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Fielmann beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine positive Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Aktie erhielt auch eine positive Bewertung hinsichtlich der Häufigkeit der Beiträge, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Fielmann beträgt derzeit 1,6%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,86%. Aufgrund dieser Differenz von 2,26 Prozentpunkten erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.