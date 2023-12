Grund zur Freude für Fast RetailingADR-Anleger!

Der Aktienkurs von Fast Retailing hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,36 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Fast Retailing damit 21,8 Prozent über dem Durchschnitt von 18,56 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 13,71 Prozent, wobei Fast Retailing aktuell 26,65 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Fast Retailing wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert und es gab keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral gestimmt, und aktuell interessieren sie sich vor allem für positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fast Retailing bei 38,32, was unter dem Branchendurchschnitt von 136,66 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Fast Retailing in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, ebenso wie die Diskussionsstärke in den sozialen Medien, die in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen hat.

Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet, basierend auf den Bewertungen des Aktienkurses, des Anleger-Sentiments und Buzz, sowie der fundamentalen Kriterien.