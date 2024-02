Grund zur Freude für Evonik-Anleger!

Die Diskussionen über Evonik Industries in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zur allgemeinen Einschätzung und Stimmung gegenüber dem Unternehmen. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen und Kommentare gehäuft, und auch die diskutierten Themen rund um das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aus diesem Grund wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft, da in diesem Zeitraum neun Handelssignale festgestellt wurden, wovon drei als gut und sechs als schlecht bewertet wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Schlecht" Aktie, jedoch ist die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von Evonik Industries als "Gut" angemessen bewertet.

Im Vergleich mit anderen Aktien des Sektors "Materialien" hat die Aktie von Evonik Industries im letzten Jahr eine Rendite von -9,85 Prozent erzielt, was 5,13 Prozent über dem Durchschnitt (-14,98 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -14,98 Prozent, und Evonik Industries liegt aktuell 5,13 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Evonik Industries mit 6,83 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,25 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Evonik Industries-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 17,91 EUR im Vergleich zum aktuellen Kurs (17,07 EUR) eine Abweichung von -4,69 Prozent ergibt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einer Abweichung von -3,07 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.