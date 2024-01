Grund zur Freude für Evolus-Anleger!

Das Biotechnologieunternehmen Evolus schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,48 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,48 %. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsbewertung und der Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionen über Evolus in den sozialen Medien spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In technischer Hinsicht wird Evolus auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,89 USD, während der Aktienkurs bei 10,68 USD liegt, was einer Abweichung von +20,13 Prozent entspricht.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten Evolus 4 Mal als "Gut" eingestuft und erwarten eine Entwicklung von 63,86 Prozent, wobei das mittlere Kursziel bei 17,5 USD liegt. Aufgrund dieser Einschätzungen wird Evolus insgesamt als "Gut" bewertet.