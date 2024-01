Grund zur Freude für Espey Manufacturing, Electronics-Anleger!

Espey Mfg & Electronics wurde in den letzten beiden Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge der letzten beiden Wochen zu diesem Wert ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zu Espey Mfg & Electronics beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Espey Mfg & Electronics in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 37,58 Prozent erzielt, was jedoch 112,12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 242,3 Prozent, wobei Espey Mfg & Electronics aktuell 204,72 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Espey Mfg & Electronics aktuell mit dem Wert 49,49 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".