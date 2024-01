Grund zur Freude für Enerpac Tool-Anleger!

Im vergangenen Jahr haben Analysten ihre Einschätzungen zu Enerpac Tool abgegeben. Von insgesamt 1 Bewertung war eine positiv und keine negativ, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 35 USD, was einem potenziellen Anstieg um 19,45 Prozent vom letzten Schlusskurs (29,3 USD) entspricht. Basierend auf den Analystenmeinungen erhält die Enerpac Tool-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Aus technischer Sicht ist die Enerpac Tool-Aktie derzeit 1,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und 8,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Enerpac Tool ist ebenfalls positiv. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer langfristig positiven Einschätzung führt.

Insgesamt zeigen die Bewertungen der Analysten, die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung der Enerpac Tool-Aktie.