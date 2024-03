Grund zur Freude für Energiekontor-Anleger!

Energiekontor hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,01 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine Underperformance von -6,89 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors, der eine Rendite von 5,22 Prozent aufwies, lag Energiekontor 5,21 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) der Energiekontor-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 22, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der 25-Tage-RSI mit 62,5 jedoch neutral bewertet. Insgesamt erhält Energiekontor daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Energiekontor liegt derzeit bei 1,31 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,02 % eine schlechte Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende ergibt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Energiekontor eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung von Energiekontor.