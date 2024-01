Grund zur Freude für Enel Spa-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Stimmung der Anleger rund um Enel Spa auf den sozialen Medien zeigt ein deutliches Signal für die Einschätzungen und Meinungen über den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum auch acht Handelssignale ermittelt, von denen 8 als positiv bewertet wurden. Zusammenfassend ist die Aktie von Enel Spa bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Enel Spa mit einem Wert von 29,6 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die Aktie erhält daher auf dieser Basis ein "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche Stromversorger schüttet Enel Spa eine Dividendenrendite von 5,29 % aus, was 5,29 Prozentpunkte mehr ist als die im Mittel üblichen 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt die Rendite von Enel Spa mit 10,64 Prozent mehr als 11 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen"). Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Stromversorger"-Branche von 0 Prozent liegt Enel Spa mit 10,64 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.