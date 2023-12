Grund zur Freude für Embracer Group Registered (B)-Anleger!

Die Einschätzung der Embracer-Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in sozialen Medien überwiegend positiv. In den letzten Tagen haben die Diskussionen jedoch hauptsächlich neutrale Themen betroffen. Deshalb wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Embracer bei 31,54 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 27,125 SEK liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -14 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 21,1 SEK, was zu einem positiven Abstand von +28,55 Prozent führt. Insgesamt wird der Embracer-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert. Daher erhält die Embracer-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 6,32 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Embracer-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 liegt mit 26,37 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die Embracer-Aktie führt. Insgesamt erhält die Embracer-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.