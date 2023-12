Grund zur Freude für Element Fleet ManagementPref E-Anleger!

Die Stimmung unter den Anlegern für Element Fleet Management in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, die sorgfältig ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte. Daher ergibt sich eine positive Einschätzung der Anlegerstimmung insgesamt.

Die Analysten bewerten die Aktie von Element Fleet Management langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 5 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Obwohl es keine neuen Analystenupdates für Element Fleet Management im letzten Monat gab, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 27,2 CAD, was einer Steigerung um 28,24 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf die Fundamentalanalyse gilt die Aktie von Element Fleet Management als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 19,41 liegt insgesamt 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen", der 37,83 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Element Fleet Management derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Der Unterschied beträgt 0,06 Prozentpunkte (2,11 % gegenüber 2,17 %), was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.