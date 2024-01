Grund zur Freude für Eckert & Ziegler-Anleger!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik mit 31 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 31,98 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies liegt 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 104 und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 14,73 als überverkauft gilt. Für die RSI25, die die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die charttechnische Bewertung liegt der aktuelle Kurs der Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik mit 41,3 EUR um +7,66 Prozent über dem GD200 (38,36 EUR), was als "Gut"-Signal gilt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 37,9 EUR, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".