Grund zur Freude für E-Tech Resources-Anleger!

In den letzten zwei Wochen wurde E-tech von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Hierbei wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die E-tech-Aktie beträgt aktuell 0,05 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,065 CAD liegt, was einer Abweichung von +30 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält E-tech eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (0,04 CAD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von +62,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält E-tech auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen aufeinander. Der RSI der E-tech führt bei einem Niveau von 57,14 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 28,57 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung auf dieser Ebene ist somit ebenfalls "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei E-tech wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.