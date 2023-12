Grund zur Freude für Delcath Systems-Anleger!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Delcath in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt. Es gab jedoch eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Dadurch erhält Delcath insgesamt ein schlechtes Rating auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung bei Delcath in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich an den positiven Themen, die in den Diskussionen der letzten Tage im Mittelpunkt standen, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Delcath aktuell bei 4,79 USD. Aufgrund des Abstands des Aktienkurses von -27,77 Prozent zu diesem Wert, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 3,13 USD erreicht, was zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Delcath aktuell überverkauft ist, was zu einer positiven Einstufung führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert, der darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Gut".