Grund zur Freude für Cymabay Therapeutics-Anleger!

Die Cymabay Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 12,57 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 22,03 USD, was einem Unterschied von +75,26 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 17,13 USD liegt der Schlusskurs mit einer Abweichung von +28,6 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Cymabay Therapeutics-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 390,51 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt nur um 27,3 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +363,21 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite mit 13,63 Prozent im letzten Jahr deutlich über dem Durchschnitt, was zu einer Überperformance von 376,88 Prozent führt und somit zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cymabay Therapeutics-Aktie liegt bei 33,88, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 23, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Einstufung vergeben.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Cymabay Therapeutics-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.