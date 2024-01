Grund zur Freude für Cspc Pharmaceutical-Anleger!

Der Aktienkurs von Cspc Pharmaceutical hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Gesundheitspflege-Sektor positiv entwickelt. Mit einer Rendite von -14,63 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -17,14 Prozent verzeichnet, liegt Cspc Pharmaceutical mit 2,51 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Von fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cspc Pharmaceutical einen Wert von 12 auf. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 39. Somit ist Cspc Pharmaceutical aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Cspc Pharmaceutical aktuell bei 4 liegt. Das ist eine positive Differenz von +1,13 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel". Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Cspc Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 7,26 HKD lag, was einen Unterschied von +7,4 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (6,76 HKD) darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl im 200-Tages-Durchschnitt als auch im 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs über dem jeweiligen gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.