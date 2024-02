Grund zur Freude für Cryptoblox Technologies-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Cryptoblox beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 18,18 Punkte, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im überverkauften Bereich bei einem Wert von 29,73, was zu einer erneuten Bewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cryptoblox-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von +50 Prozent zum aktuellen Kurs, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist mit einer Abweichung von +170 Prozent auf ein positives Chartbild hin. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Cryptoblox derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Software") von 21,92 % zu einer negativen Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einem insgesamt neutralen Rating für die Cryptoblox-Aktie führt.