Grund zur Freude für Cooper-Anleger!

Die Cooper Cos-Aktie wird derzeit auf charttechnischer Basis bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 359,71 USD, was einer Abweichung von +1,73 Prozent vom aktuellen Kurs von 365,93 USD entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 343,81 USD, liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,43 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cooper Cos-Aktie weist eine Ausprägung von 75,92 auf und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 35,32, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" für die Cooper Cos vergeben, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Für den aktuellen Kurs von 365,93 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 8,22 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 396 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Cooper Cos eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Cooper Cos eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Cooper Cos von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.