Grund zur Freude für Coca-Cola HBC-Anleger!

In den letzten 12 Monaten konnte Coca-Cola HBC eine Performance von 20,14 Prozent verzeichnen, während ähnliche Aktien aus der Getränkebranche im Durchschnitt um -3,79 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +23,93 Prozent im Branchenvergleich für Coca-Cola HBC. Auch im Verbrauchsgüter-Sektor schnitt das Unternehmen überdurchschnittlich ab, mit einer Rendite von 14,52 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5,62 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Coca-Cola HBC als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 15,02 insgesamt 40 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Getränke" ist, der bei 25,23 liegt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte Coca-Cola HBC interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Coca-Cola HBC in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

