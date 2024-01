Grund zur Freude für Cleveland-Cliffs-Anleger!

In den sozialen Medien wurden positive Veränderungen in Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Cleveland-cliffs in den letzten vier Wochen festgestellt. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass in letzter Zeit vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cleveland-cliffs daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Cleveland-cliffs ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,6 auf, was 72 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (95,75). Aufgrund dieser Kennzahl signalisiert die Aktie eine Unterbewertung und erhält daher eine Einstufung als "Gut".

Jedoch erhält Cleveland-cliffs in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -8356,3 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Rendite von Cleveland-cliffs mit -5,04 Prozent mehr als 26 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien". Die Branche "Metalle und Bergbau" weist eine mittlere Rendite von 20,98 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, wobei Cleveland-cliffs mit 26,02 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.