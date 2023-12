Grund zur Freude für Clearcure-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "SHANGHAI PHARMA":

Clear Secure wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so unsere Redaktion nach Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Clear Secure liegt bei 76,68, was als überkauft betrachtet wird und daher eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie daher das Rating "Schlecht".

Laut technischer Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist Clear Secure derzeit als "Neutral" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 22,34 USD, während der Aktienkurs (21,8 USD) um -2,42 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 19,65 USD, was einer Abweichung von +10,94 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einzustufen. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Die Analysteneinschätzung für Clear Secure zeigt insgesamt ein "Gut", da 3 Buy, 3 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 33,75 USD, was einer prognostizierten Entwicklung des Aktienkurses um 54,82 Prozent entspricht. Daher erhält die Analysten-Untersuchung insgesamt die Einstufung "Gut".