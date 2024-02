Grund zur Freude für Cipher Mining-Anleger!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Cipher Mining derzeit um +14,55 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist und somit kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +23,13 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung für beide Zeiträume führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz eine erhöhte Aktivität hervorgebracht hat. Daher wird Cipher Mining in diesem Bereich als "Gut" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird Cipher Mining daher als "Gut"-Wert eingeschätzt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zu Cipher Mining veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen wurde jedoch weder stark über positive noch über negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird Cipher Mining als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 28,18, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 47,83 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.