Grund zur Freude für China Geothermal Industry Development-Anleger!

Die Stimmung der Anleger rund um Chyy Development bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chyy Development liegt bei 23,08, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Chyy Development von 0,072 HKD eine positive Entfernung von +80 Prozent vom GD200 (0,04 HKD), was als "Gut"-Signal betrachtet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,06 HKD, was auf einen Abstand von +20 Prozent hinweist und ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Chyy Development-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") verzeichnet Chyy Development eine Rendite von 24 Prozent, was mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -9,31 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Chyy Development mit 33,31 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.