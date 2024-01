Grund zur Freude für China Foods-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Foods liegt derzeit bei 9,6 und ist damit um 86 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt (Nahrungsmittel) von 70. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der China Foods aktuell bei 2,8 HKD. Der Aktienkurs selbst schloss bei 3,02 HKD, was einem Abstand von +7,86 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 2,84 HKD erreicht, was einer Differenz von +6,34 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten erhält die China Foods-Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" weist die Rendite von China Foods mit 10,61 Prozent eine Steigerung um mehr als 24 Prozent auf. Im Nahrungsmittelsektor liegt die durchschnittliche Rendite der vergangenen 12 Monate bei -10,13 Prozent, während China Foods eine Rendite von 20,74 Prozent verzeichnet. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Bezug auf China Foods lassen auf eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmung schließen. Daher wird die Gesamtbewertung in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

China Foods kaufen, halten oder verkaufen?

