Grund zur Freude für Charter Hall-Anleger!

Die Charter Hall Group wird in einer technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 10,7 AUD, während der Aktienkurs bei 12,24 AUD liegt, was einer Abweichung von +14,39 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 9,96 AUD zeigt eine Abweichung von +22,89 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 5, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 30,12, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment für die Charter Hall Group ist insgesamt positiv. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" bewertet.

Der langfristige Blick auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz. Die Rate der Stimmungsänderung deutet zudem auf eine negative Veränderung hin. Daher wird die Charter Hall Group in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.