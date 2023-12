Grund zur Freude für Ceva-Anleger!

Die Analysten bewerten die Aktie von Ceva auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Ceva. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 45 USD, was einem erwarteten Anstieg von 92,23 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 23,41 USD liegt. Basierend auf den Schätzungen aller Analysten wird daher die Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Ceva derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,2 % für "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Aufgrund dieser Differenz von 2,2 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger zu Ceva in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden besonders positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 23,47 USD für die Ceva-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 23,41 USD, was einem Unterschied von -0,26 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 20,79 USD, was einem Anstieg von 12,6 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Ceva von Analysten eine Gesamtbewertung von "Gut", während die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft wird. Die Anlegerstimmung ist positiv und basierend auf der technischen Analyse erhält die Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.