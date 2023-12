Grund zur Freude für Carr's-Anleger!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Carr's von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Dabei wurden vor allem neutrale Themen angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung als "neutral" eingestuft wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carr's bei 16. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Nahrungsmittel" (KGV von 23,73) ist die Aktie damit unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die langfristige Meinung der Analysten zur Carr's-Aktie fällt neutral aus, mit einer Gesamtbewertung von 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Auch das Kursziel der Analysten liegt bei 0 GBP, was einer möglichen Performance von -100 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Carr's-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter dem jeweiligen gleitenden Durchschnitt befindet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, die fundamentale Bewertung als gut einzustufen ist und die Analysten eine neutrale Einschätzung abgeben, während die technische Analyse auf eine schlechte Bewertung hinweist.