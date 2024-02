Grund zur Freude für Carbon-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 bedeutet, dass ein Wert als „überkauft“ gilt, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überverkauft“ gilt. Der RSI der Carbon liegt bei 29,76, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 45,64 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Carbon-Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Carbon-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Carbon derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,11%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde weder positiv noch negativ über die Aktie von Carbon in den sozialen Medien diskutiert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu insgesamt sechs Signalen (0 Schlecht, 6 Gut) führte. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut" Signal. Die Analyse der Anleger-Stimmung zeigt insgesamt die Bewertung "Neutral".