Grund zur Freude für Capgemini ADR-Anleger!

Die Capgemini-Aktie zeigt in verschiedenen Analysebereichen eine positive Entwicklung. In der technischen Analyse wird der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage mit 169,77 EUR angeführt, während der letzte Schlusskurs bei 191 EUR liegt, was einer Abweichung von +12,51 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 177,05 EUR wird mit einem positiven Unterschied von +7,88 Prozent bewertet. Somit erhält die Capgemini-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Capgemini-Aktie beträgt 1,11 Prozent, was 1,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik mit einem "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Allerdings wurden auch 8 "Schlecht"-Signale identifiziert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Empfehlung führt.

In fundamentaler Hinsicht zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Capgemini-Aktie mit einem Wert von 27,08 eine Ähnlichkeit zum Durchschnitt der Vergleichsbranche. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.