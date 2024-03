Grund zur Freude für Canoo Registered (A)-Anleger!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Canoo-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. An neun Tagen wurde überwiegend positiv und an vier Tagen überwiegend negativ diskutiert. Jedoch hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen zugunsten der negativen Themen verschoben. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass Canoo derzeit eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies führt zu einer positiven Einschätzung. Zudem deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine positive Veränderung hin, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Canoo-Aktie sind alle 2 Einstufungen "Gut". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 30,28 Prozent steigen könnte. Zusammengefasst erhält Canoo somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Canoo-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Allerdings wird die Aktie auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für die Canoo-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.