Grund zur Freude für CVS Health-Anleger!

Die Anlegerstimmung bezüglich der Cvs Health-Aktie war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Laut einer Stimmungsanalyse basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien wurden insgesamt vier positive und sechs negative Tage verzeichnet, während an vier Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führte.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der aktuelle Schlusskurs von 78,76 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 71,19 USD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +10,63 Prozent, wodurch die Aktie als "Gut" bewertet wird. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 78,76 USD über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 70,7 USD (+11,4 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite ergibt sich jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da diese mit 3,41 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau 85,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitsdienstleister, 88,66) liegt. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Entsprechend des aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 8 wird die Cvs Health-Aktie als unterbewertet betrachtet. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" (KGV von 96,39) liegt das KGV von Cvs Health somit unter dem Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

