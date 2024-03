Grund zur Freude für CIE Generale D'Optique Essilor-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für die Essilorluxottica-Aktie liegt bei 22,56, was als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit einem Wert von 21,75 auf eine "Gute" Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz, also weichen Faktoren, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Essilorluxottica-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher wird sie in diesem Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt hingegen eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Essilorluxottica bei 210,1 EUR liegt, was einer Entfernung von +17,99 Prozent vom GD200 (178,06 EUR) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Auch der GD50 von 190,66 EUR weist mit einem Abstand von +10,2 Prozent ein "Gut"-Signal auf. Insgesamt wird der Kurs der Essilorluxottica-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenpolitik von Essilorluxottica ergibt eine positive Differenz von +0,65 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.