Grund zur Freude für CAE-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Cae wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 51,55 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 35,56 zeigt ebenfalls an, dass Cae weder überkauft noch überverkauft ist und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Cae-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, mit 6 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Die durchschnittliche Empfehlung für Cae aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 35,08 CAD angesiedelt, was eine potenzielle Performance von 22,8 Prozent darstellt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Cae-Aktie beträgt 29,86 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt von 28,44 CAD zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Eine Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Befunde und auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch ein konkret berechnetes Signal zur Verfügung (1 "Schlecht"), was zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Cae hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft, obwohl Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung ergeben.