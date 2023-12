Grund zur Freude für Brookfield Asset ManagementPreferredries 34-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers zu beurteilen. Für Brookfield wurde der 7-Tage-RSI auf 12,76 Punkte festgelegt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 24,24 im überverkauften Bereich. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bezüglich Brookfield waren. Daher erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung aufgrund des vorherrschenden Stimmungsbildes.

In der charttechnischen Bewertung zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Brookfield-Aktie mit 52,5 CAD 19,05 Prozent über dem GD200 (44,1 CAD) liegt, was ein positives Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 45,42 CAD einen Abstand von +15,59 Prozent auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Brookfield-Aktie aktuell 43,27 und liegt somit 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 81. Diese Unterbewertung führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe der Analyse.