Grund zur Freude für Bridgford Foods-Anleger!

Der Aktienkurs von Bridgford Foods hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,83 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor 166,69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -11,92 Prozent, wobei Bridgford Foods aktuell 0,91 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Bei der Dividende sieht es weniger positiv aus, da die Dividendenrendite bei 0 % liegt und damit 3,8 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bridgford Foods-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was sich in den vorherrschenden positiven Themen und Meinungen der letzten Wochen widerspiegelt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".