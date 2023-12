Grund zur Freude für Bridgepoint-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Bridgepoint-Aktie ein Neutral-Titel. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Bridgepoint-Aktie beträgt 18,98, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert liegt bei 9,38, was ebenfalls eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Bridgepoint-Aktie mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 207,84 GBP. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 289,6 GBP (Unterschied +39,34 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (218,48 GBP) zeigt einen Wert über dem letzten Schlusskurs (+32,55 Prozent), wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Somit wird die Bridgepoint-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysteneinschätzung für Bridgepoint ergibt aus den letzten zwölf Monaten 5 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen, im Schnitt also ein "Gut"-Rating. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 255,5 GBP, was ausgehend vom letzten Schlusskurs (289,6 GBP) einer möglichen -11,77 Prozentigen Senkung entspricht, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Aus Analystensicht erhält die Bridgepoint-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich positiv verändert. In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, wodurch die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Bridgepoint daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Rating.