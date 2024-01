Grund zur Freude für Booking-Anleger!

Die technische Analyse des Aktienkurses von Booking zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 2986,46 USD liegt, während der tatsächliche Kurs der Aktie 3503,25 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs über 200 Tage bei +17,3 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage bei 3360,79 USD, was einem Abstand von +4,24 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer Gesamtnote von "Gut" bewertet.

Die Einschätzung von Analysten in den letzten 12 Monaten zeigt, dass die Booking-Aktie 16-mal als "Gut", 4-mal als "Neutral" und 1-mal als "Schlecht" bewertet wurde. Langfristig erhält die Aktie somit das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Im letzten Monat gab es 1 "Gut"-Empfehlung, sowie 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel klassifiziert. Die Analysten erwarten basierend auf dem aktuellen Kurs von 3503,25 USD eine negative Entwicklung von -12,92 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 3050,74 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher aus Sicht institutioneller Analysten als "Neutral" eingestuft.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Internet & Katalog Einzelhandel) wird die Booking-Aktie als unterbewertet betrachtet, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,3 gehandelt wird, was einem Abstand von 45 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 47,69 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Booking-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 54,27 Prozent erzielt, was 57,94 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -1,04 Prozent, wobei Booking aktuell 55,31 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.