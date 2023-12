Grund zur Freude für Boise Cascade-Anleger!

Boise Cascade schüttet eine Dividendenrendite von 0,8 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Papier & Forstprodukte von 17,03 % eine Unterperformance von 16,23 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Boise Cascade-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 90,06 USD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 118,15 USD liegt, was einem Unterschied von +31,19 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Information wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (104,87 USD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (+12,66 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Boise Cascade-Aktie also ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von 67,29 Prozent erzielt, was jedoch 75,6 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Bereich "Papier & Forstprodukte" liegt die jährliche Rendite sogar 168,67 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet hat Boise Cascade ein aktuelles KGV von 8,83, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 30,81 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien.