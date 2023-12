Grund zur Freude für Blackstone-Anleger!

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten Blackstone 11 Mal mit "Gut", 4 Mal mit "Neutral" und 1 Mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig betrachtet erhält das Unternehmen also insgesamt die Bewertung "Gut". Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei gab es eine "Gut"-Bewertung, keine "Neutral"-Bewertung und keine "Schlecht"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt auf kurzfristiger Basis eine Gesamtbewertung von "Gut". Außerdem haben die Analysten den aktuellen Kurs von 126,1 USD bewertet und erwarten eine Entwicklung von -10,64 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 112,68 USD ergibt. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 126,1 USD um +29,32 Prozent über dem GD200 (97,51 USD) liegt, was ein gutes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 105,69 USD, was einem Abstand von +19,31 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Blackstone-Aktie also als "Gut" eingestuft, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Internet ergibt sich eine neutrale Bewertung, da die Diskussionintensität langfristig betrachtet als mittel eingestuft wird. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem langfristig positiven Gesamtbild führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Blackstone eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Blackstone daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Auf der anderen Seite haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird Blackstone also von der Redaktion mit einem "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.