Grund zur Freude für Bidvest-Anleger!

Die Diskussionen über Bidvest auf sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger. In den letzten beiden Wochen überwogen insgesamt positive Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da die Anlegerstimmung gemischt ist.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 25 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt eine Überverkaufssituation und wird daher ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Industriekonglomerate) wird Bidvest aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14,21 liegt, während das Branchen-KGV bei 43,33 liegt. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnittskurs der Bidvest derzeit einen Stand von 12,51 EUR auf, während die Aktie selbst bei 12,7 EUR gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt hingegen einen Abstand von +9,67 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird Bidvest daher mit einer Gesamtnote von "Gut" bewertet.