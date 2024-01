Grund zur Freude für Benesse Holdings-Anleger!

Die Benesse-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Mit einem aktuellen Kurs von 2635 JPY liegt sie derzeit 12,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so liegt die Distanz zum GD200 bei +35,88 Prozent, was ebenfalls als positive Einstufung von "Gut" bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt aus charttechnischer Sicht eine positive Bewertung für die Benesse-Aktie.

Die Bewertung der Anleger-Stimmung zeigt jedoch ein etwas anderes Bild. In den sozialen Medien wurde die Benesse-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen ergab jedoch, dass in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen rund um die Aktie diskutiert wurden. Dies führt zu einer insgesamt negativen Einschätzung der Anleger-Stimmung, die als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Benesse im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der Branche Diversifizierte Verbraucherdienste eine Dividendenrendite von 3,28 % aus, was 1,73 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch erhält die Aktie eine positive Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Benesse-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,13 Prozent erzielt, was 14,9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt die Aktie mit einer jährlichen Rendite von 19,97 Prozent um 14,16 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit aus technischer Analyse, Anleger-Stimmung, Dividendenrendite und Branchenvergleich eine überwiegend positive Bewertung der Benesse-Aktie.