Grund zur Freude für Bemiconductor Industriesv Adr-Anleger!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich positiv, wie Anleger berichten. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen grün an und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten Tagen gab es vermehrte positive Diskussionen über das Unternehmen Be Semiconductor Industries. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut".

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Be Semiconductor Industries derzeit mit einem Wert von 3,23 überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Gut". Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 19, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat die Be Semiconductor Industries in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +106,93 Prozent erzielt. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte im selben Zeitraum eine mittlere Rendite von 0 Prozent. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite für Be Semiconductor Industries beträgt derzeit 2,66 Prozent, was unter dem Mittelwert von 5,19 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.