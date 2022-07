Grund zur Freude für Bank of America-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Fundamentalanalyse zu Bank of America Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,8. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Bank Of America zahlt die Börse 8,8 Euro. Dies sind 55 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Handelsbanken" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 19,75. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird… Hier weiterlesen