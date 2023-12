Grund zur Freude für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Anleger!

Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria hat in den letzten Tagen einige interessante Entwicklungen verzeichnet. Laut der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 7,15 EUR und der aktuelle Kurs der Aktie bei 8,25 EUR. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +15,38 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 8,04 EUR, was einen Abstand von +2,61 Prozent und somit eine "Neutral" Bewertung bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist demnach im roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell durchschnittlich viel Aufmerksamkeit der Anleger erhält, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral" Einstufung, da das Wertpapier hier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen haben zudem einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.