Grund zur Freude für Backblaze-Anleger!

Die Backblaze-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 5,96 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,48 USD, was einer Steigerung um 92,62 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 8,09 USD wurde mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +41,9 Prozent bewertet, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 28, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 28,05 führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt erhält die Backblaze-Aktie also eine positive Bewertung nach RSI.

In den Diskussionen in den sozialen Medien zeigen sich gemischte Stimmungen rund um die Aktie von Backblaze. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den letzten Tagen eher negative Themen. Aus Sicht der Redaktion wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt eine Einschätzung von "Gut" für die Backblaze-Aktie, mit insgesamt 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 11,17 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von -2,73 Prozent erzielen könnte. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating bewertet.