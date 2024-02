Grund zur Freude für Axfood AB-Anleger!

Die Axfood notiert derzeit mit einem Kurs von 276,1 SEK, was einer Entfernung von +1,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +7,58 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie hier auch als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet. Insgesamt erhält Axfood auf dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von 26,43 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell -2 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" von 25. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Axfood eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Axfood daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.