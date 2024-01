Grund zur Freude für Axa-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein etabliertes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Axa betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 19,84 Punkten, was bedeutet, dass Axa derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,97, was darauf hindeutet, dass Axa weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft und insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Axa im Vergleich zur Branche Versicherung eine Dividendenrendite von 5,91 % aus, was 5,91 Prozentpunkte mehr als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des höheren potenziellen Gewinns.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird deutlich, dass die Stimmung für Axa in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Abschließend ergibt die technische Analyse, dass der Schlusskurs der Axa-Aktie am letzten Handelstag bei 30,75 EUR lag, was einem Anstieg von 9,63 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (28,05 EUR) entspricht. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (29,35 EUR) liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,77 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Axa für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.