Grund zur Freude für Aviva - 8.75% Prf Perpetual Gbp 1-Anleger!

Der Relative Strength Index: Wenn man die Dynamik eines Aktienkurses bewerten möchte, kann man auf den bekannten Relative Strength Index, den RSI, zurückgreifen. Dabei wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Aviva-RSI beträgt 12,8, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 33,06, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich ein Rating von "Gut".

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Aviva-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Aviva in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertungen der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigen, dass insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält. Die Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien ergibt 0 Schlecht- und 5 Gut-Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt. Somit ergibt sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Aviva-Aktie beträgt aktuell 403,9 GBP, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 411,9 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Aviva auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Sollten Aviva - 8.75% Prf Perpetual Gbp 1 Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Aviva - 8.75% Prf Perpetual Gbp 1 jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Aviva - 8.75% Prf Perpetual Gbp 1-Analyse.

Aviva - 8.75% Prf Perpetual Gbp 1: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...