Grund zur Freude für Astria Therapeutics-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Astria Therapeutics-Aktie liegt bei 29,26, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen überverkauften Zustand an und wird ebenfalls als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so hat die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten die übliche Aktivität hervorgebracht, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für die Astria Therapeutics-Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Astria Therapeutics-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel von 19 USD zeigt ein Aufwärtspotenzial von 207,94 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Astria Therapeutics-Aktie bei 8,91 USD verläuft, was als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 6,17 USD liegt und somit einen Abstand von -30,75 Prozent aufgebaut hat. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 5,13 USD, was einer aktuellen Differenz von +20,27 Prozent entspricht und daher als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Neutral".