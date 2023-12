Grund zur Freude für Arbutus Biopharma-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Arbutus Biopharma-Aktie zeigt eine Überverkaufssituation an, basierend auf den letzten 7 und 25 Handelstagen. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 12, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 24,42 liegt. Beide Werte deuten auf eine Überverkaufssituation hin und erhalten eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Arbutus Biopharma-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,29 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 2,24 USD weicht um -2,18 Prozent von diesem Durchschnitt ab und wird daher neutral bewertet. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (1,89 USD) über dem gleitenden Durchschnitt um +18,52 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Arbutus Biopharma ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Arbutus Biopharma-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,15 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -46,41 Prozent. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite 32,44 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.